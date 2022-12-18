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內地增2028宗本土確診 浙江多市小學幼兒園提前放寒假

社會熱點 14:58 2022/12/18

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內地疫情持續，單日新增逾2,000宗本土確診，浙江杭州、寧波、溫州等地宣佈提前放寒假，明確幼兒園、小學、特殊教育學校本學期可在周五（23日）前結束。

國家衛健委通報，內地昨日新增2,028宗本土確診，廣東仍然佔最多，有915宗，其次是北京，有394宗；重慶和福建分別再多183宗、99宗。

浙江杭州、寧波、溫州、金華、麗水、紹興、台州、湖州市相繼發布教學安排調整的通知，明確幼兒園、小學、特殊教育學校本學期可在23日前結束。其中，杭州提出相關年級不再組織期末考試，可採用過程性評價方式綜合評定學期成績。

另外，廣州、上海、南京等地先後宣布，中小學由明日（19日）起，除特定年級學生可回校上課外，其餘全部調整為線上教學。幼兒園同日起不再安排幼兒返園。

吳尊友：今冬疫情或面臨「一峰三波」 持續約3個月

國家衛健委：醫療救治是當前疫情防控的工作重心

新華社發表評論文章，指當前新增感染者處於快速增長期，新一波疫情高峰來臨，當務之急是保障好群眾的就醫用藥，把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來。要充分發揮舉國體制優勢，擴容醫療資源，加快設置發熱門診；加緊生產、供應抗疫藥品和檢測試劑，加強對脆弱群體的保護。

文章指，因時因勢決策，細化致微落實，才能用最小的代價實現最大的防控效果。聚焦群眾的難題與需求，不斷提升科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能，一定會取得抗擊疫情的全面勝利。

責任編輯：易燕丹

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