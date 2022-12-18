ARJ21客機交付印尼 中國噴氣式客機首進入海外市場

央視新聞報道，中國自行研製具有完全自主知識產權的噴氣式支線客機ARJ21，今日正式交付首家海外客戶印尼翎亞航空（TransNusa），是中國的噴氣式客機首次進入海外市場。

報道指，此次交付翎亞航空的ARJ21飛機為95座全經濟艙佈局，客艙內飾、旅客座椅以及外部塗裝均為客戶定制化設計，其中旅客座椅採用了全皮質座椅面料。飛機機身印有印尼國旗圖案，外部塗裝以翎亞航空LOGO的色調為基礎進行了設計，藍色代表天空，黃色代表人類，綠色代表大地。

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印尼作為東盟最大經濟體，是全球快速增長的民航市場之一，島嶼眾多，適合支線客機運行。翎亞航空主要運營印尼往返周邊的國內外航線。

ARJ21飛機是中短程渦扇支線客機，航程2225至3700公里，主要用於滿足從中心城市向周邊中小城市輻射型航線的使用要求，具有良好的高溫性能、抗側風能力和夜航運營性。自2016年6月正式投入商業運營以來，截至目前已交付客戶運營近百架ARJ21飛機，開通300多條航線，通航100多座城市，安全運送旅客超560萬人次。

責任編輯：易燕丹

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