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張文宏：走出疫情已成定局 本輪疫情要做好2至4個月準備

社會熱點 15:58 2022/12/18

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國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，內地走出疫情已成定局，但現階段感染高峰期馬上來臨，要為新一輪疫情做好2至4個月的準備，對老年人要有非常好的保護。

張文宏表示，從上海的數據看，Omicron毒株呈現顯著的毒力降低、傳播隱匿、傳播度較廣的趨勢。上海已進入新冠病毒快速感染、病例數指數級上升階段，要做好這波疫情將持續2至4個月、明年上半年才會慢慢走出疫情的準備。

上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控

他說，面對新一波疫情，無症狀、輕症病人大部分將採取居家或在社區醫療機構治療，估計99%的患者會集中在基層社區醫療機構，社區醫生將成為打贏這波疫情的中堅力量。

「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉。」張文宏表示，人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標。流感從世界上誕生以後，與人類的免疫系統逐漸達成平衡，隨着人類接種疫苗和普遍感染，它會與傳染病維持在一定的穩態。

張文宏：未來新冠控制或不在於核酸清零 而是降低致病率

國務院聯防聯控機制：老年人減少外出 盡快接種疫苗

他指出，新冠病毒也面臨同樣的局面。目前各種研究顯示，人類接種疫苗後，病毒演變的數量大幅度減少。最終只有Omicron毒株勝出。這個毒株對人類的免疫具有一定的逃逸作用，而且它的R0值已經接近16至18左右的水平，從Omicron毒株家族跳躍出來再誕生一個傳播更快的毒株現在已經很困難。

今冬重點保護脆弱人群

張文宏又以上海的數據舉例，指Omicron毒株已經出現顯著的毒力降低趨勢，但是對於脆弱人群的攻擊性依然存在，尤其是對於80歲以上的人群，他們也是主要的重症病人。此外，慢性腎病、高血壓以及一些神經系統疾病，都是成為脆弱人群患病的一個主要原因。大多數死亡或者是重症病人多發生在沒有接種疫苗的人群當中。所以，疫苗的接種對保護脆弱人群非常關鍵。

張文宏提醒，現在的工作重點就是對老年人進行充分的保護，具體要做好三個方面，第一，就是一旦感染如有症狀要給予他們充分的藥物治療；第二，建議他們充分地接種疫苗；第三，在大流行期間對他們形成一個反向的保護，避免病毒進入他們生活的空間。

責任編輯：易燕丹

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