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IMF原副總裁朱民：擴居民消費 建議發放收入補貼和消費券

經濟脈搏 17:22 2022/12/18

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中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織（IMF）原副總裁朱民表示，明年經濟反彈的時候，總需求的恢復是最主要的任務，第一支柱是居民消費，建議向特定居民群體發放收入補貼和消費券。

據澎湃新聞，朱民今日（18日）在2023《財經》年會上，表示，隨着中國經濟整體越來越大，以及國際形勢的變化，中國的宏觀經濟政策管理越來越需要聚焦總需求管理。

消費和房地產是經濟增長低於預期目標的兩大缺口

朱民指出，今年經濟增長下滑明顯，主要是總需求不足，總需求不足的主要原因是消費需求不足。明年經濟反彈的時候，總需求的恢復是最主要的任務。消費和房地產是造成今年經濟增長低於預期目標的兩大缺口。在多措並舉促消費的情況下，當前居民消費水平和2020年差不多，比2019年水平低。房地產缺口則包括房地產投資缺口和銷售缺口。所以，2023年特別重要的工作就是聚焦總需求管理，包括消費的總需求管理、投資的總需求管理、房地產領域的總需求管理等。中國經濟在明年要有一個有韌性的、強健的、合理的增長。

朱民建議，接下來一是要擴大居民消費，把恢復、擴大消費擺在優先位置；二是支持住房改善消費，住房更新的消費需要有新的政策來鼓勵和支持，來提振居民的信心，特別是第二套房；三是支持新消費，包括新能源汽車、綠色新消費、養老服務等；四是中央政府、地方政府和企業合作，要向特定的居民群體發放收入補貼和消費券，多渠道增加城鄉居民的收入；五是加快城市化發展，加快戶籍改革使得居住在城裏但沒有城市戶口的10%的人口實現城市化消費。

在朱民看來，總需求管理的第一支柱是居民消費，第二支柱是政府投資和政策鼓勵有效帶動全社會低碳投資，第三支柱是更大力度吸引和利用外資，擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度、制度型開放、高水平開放，第四支柱是繼續堅持改革開放支持穩健進出口。

中國大規模經濟主要靠內需拉動增長

朱民表示，聚焦總需求管理是中國經濟未來宏觀管理的一個主要方向，是一個長期的任務。中共中央、國務院近日印發了《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，對實施擴大內需戰略進行長期謀劃，這是特別重要的，也是未來宏觀管理的長期任務。

他指出，首先，中國整體經濟規模大，大規模經濟主要靠內需拉動增長。當外部經濟增長速度低的時候，意味着外部需求減弱，需要更多的國內總需求管理，這是客觀形勢的要求。此外，老齡化的人口結構意味着需求會逐漸下降。

「經濟體越來越大，外部經濟增長速度放緩，可能會進入衰退，人口老齡化更需要內部總需求管理，所以宏觀政策聚焦總需求管理是我們明年，也是未來相當長時期的一個特別重要的宏觀政策。」朱民稱。

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責任編輯：袁瑋婧

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