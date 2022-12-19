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官媒解讀中經會：明年就業總量壓力和結構性矛盾並存

經濟脈搏 09:47 2022/12/19

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上週召開的中央經濟工作會議強調「明年要堅持穩字當頭、穩中求進」。人民日報今日刊出評論文章稱，中國經濟具備合理增長的條件。但文章也指出，明年就業總量壓力和結構性矛盾並存，要落實落細就業優先政策。

文章指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍較大，外部環境動盪不安，給中國經濟帶來的影響加深。優化疫情防控措施將給經濟恢復帶來顯著積極影響，但統籌疫情防控和經濟社會發展還有大量工作要做。越是在形勢複雜之時、關鍵節點，越要堅持穩字當頭、穩中求進。

文章提到，中國經濟具備合理增長的條件，通過努力，能夠在提高質量效益的基礎上，推動經濟運行整體好轉，促使經濟增長達到潛在增長水平。

文章提及就業時說，就業是民生之本，明年中國就業總量壓力和結構性矛盾並存，要落實落細就業優先政策。明年高校畢業生規模預計超過1150萬人、再創新高，要支持發展吸納就業能力強的產業和企業，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置。

文章還表示，中國社會總供給充足，糧食、能源保障有力，物價穩定有基礎，不會對宏觀政策形成掣肘，但也要及時有效緩解結構性物價上漲給部分困難群眾帶來的影響。

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責任編輯：尹航

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