▲ 阿根廷世界盃三星球衣真容曝光 內地搶先山寨版都錯了

阿根廷十二碼擊敗法國贏得卡塔爾世界盃，美斯終於登上足球世界之巔，帶領阿根廷繼1978及1986年後，事隔36年再次奪得世界盃，為阿根廷足球隊標誌上增添第三顆星。美斯捧過大力神盃後，阿根廷的三星球衣也正式在場上曝光，可見樣式與內地有商家此前搶先製作的並不相同，山寨版都錯了。

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美斯率阿根廷120分鐘與法國賽和3比3，十二碼以4比2戰勝對手，吐氣揚眉，美斯身披卡塔爾埃米爾贈送的阿拉伯披風捧盃。阿根廷隊走過頒獎台後，繼續在場內慶祝，此時眾人發現，球員已換上最新版本的三星球衣。

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這件阿根廷三星球衣，隊徽上三顆金星以「品」字型排列，三星成等邊三角形。球衣胸口中央還多了代表最新FIFA世界冠軍的金色徽章。

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阿根廷隊作為卡塔爾世界盃冠軍熱門，內地一些商家早已嗅到商機。網絡此前傳出浙江義烏有廠商搶先印製阿根廷三星球衣，但美斯身穿的三星球衣真容一出，可見山寨版的樣式都錯了。山寨版把三顆星印成幾乎成一直線，而球衣中央也沒有金色徽章。

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阿根廷國家足球隊亦已經微博發表聲明，指山寨三星球衣為違法侵權產品，團隊將進行維權工作。阿根廷國足亦形容，中國是很多阿根廷球迷的第二故鄉，中國球迷是球隊深深愛護的群體，希望大家一起為美斯及藍白戰士加油。

傳義烏生產阿根廷三星球衣 官方：均為違法侵權產品

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責任編輯：連兆鋒