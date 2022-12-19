各地感染人數續增 中央財辦：當前關鍵做好三件事

內地防控政策放寬後，感染人數持續增多，藥品供應亦陷入緊缺。中央財辦表示，當前關鍵是更好保障群眾的就醫用藥，不出現大範圍的醫療資源擠兌；做好藥品、重要民生商品的保供穩價。同時，保障產業穩定運行。

當被問及如何應對感染數量增多對經濟的負面衝擊，中央財辦表示，中央經濟工作會議要求，要按照黨中央部署，優化調整疫情防控政策，加強統籌銜接，有序組織實施，順利渡過流行期，確保平穩轉段和社會秩序穩定。平穩轉段既是對公共衛生提出要求，也是對經濟運行提出要求。實現平穩轉段必須做好過渡期管理。

中央財辦表示，為應對短期內感染數量增多造成的衝擊擾動，當前關鍵是做好三件事：

一是更好保障群眾的就醫用藥，不出現大範圍的醫療資源擠兌。

二是保障產業穩定運行，產業鏈供應鏈關鍵環節不能中斷。

三是要做好藥品、重要民生商品的保供穩價，不能出現斷供或價格大幅上漲。

中央財辦還指，過去，在重症率、致死率高的情況下，我們嚴格防疫是必要的、正確的、負責任的。當前，病毒傳染性強，但重症率、致死率顯著降低，疫情防控主要矛盾發生了變化，而且我們利用這幾年時間加強疫苗和藥物研發應用，提高疫苗接種和醫療保障水平。在這種情況下，我們審時度勢，科學優化防疫措施也是必要的、正確的、負責任的，都體現了人民至上、生命至上。

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責任編輯：尹航

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