連花清瘟再陷安全性問題 以嶺藥業一度逼近跌停

中成藥連花清瘟在疫情期間被炒到火熱，但網傳該藥可造成肝損傷、肝衰竭。該藥生產商以嶺藥業（深：002603）今天跌超9%，現報41.05元人民幣。

以嶺藥業昨日發布聲明指，近日，網絡謠言稱連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭，此類不實消息嚴重誤導了廣大民眾，嚴重損害了連花清瘟的產品形象，造成了極其惡劣的社會影響。

聲明中說，連花清瘟從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後大規模人群中不良反應監測等多方面均證實有良好的安全性。連花清瘟藥品說明書針對不良反應有明確體現。

以嶺藥業成立於1992年，2011年7月A股上市，主營業務是專利創新中藥的研發、生產和銷售，其中連花清瘟系列膠囊/顆粒因多次進入新冠肺炎診療方案而受到關注。

連花清瘟曾多次陷入爭議。今年早些時候，在上海爆發疫情時，物資運送難題持續困擾市民，有報道指，連花清瘟佔用了其他物資的運力。之後，該藥效用引起多方質疑。內地線上醫療服務平台「丁香醫生」發文認為，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防新冠，且可能有副作用。

內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠

王思聰微博遭禁言 曾質疑連花清瘟

連花清瘟還和內地富二代王思聰一起衝上熱搜。王思聰曾在微博轉發質疑連花清瘟藥效的影片，又曾呼籲中證監嚴查以嶺藥業。

中國公民帶連花清瘟赴新西蘭被查 使館發提醒

以嶺藥業回應連花清瘟「研發15天」報道 一文看清爭議風波

責任編輯：尹航

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