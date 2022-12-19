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內地增1918宗本土確診多2死 有醫院號召輕症醫護堅持工作

社會熱點 11:32 2022/12/19

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內地新增1,918宗本土確診病例，及2宗死亡個案。多地醫院報告患者激增的同時，有不少醫護人員染疫，前線人手緊張，有醫院號召輕症職工堅持工作。

國家衛健委通報，內地新增病例繼續以廣東佔最多，有846宗，北京有314宗，重慶198宗，湖南93宗，福建87宗。另有2宗死亡病例，均為北京本土個案。

全國多間醫院相繼報告「減員嚴重」，並警告最嚴峻的時刻或許還未到來。除倡議行政職能部門人員奔赴臨床一線，有醫院號召醫護中的無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工休息和治療，還有醫院安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。

其中，北京朝陽區的應急總醫院表示，由於密接、隔離等情況，急診科一度減員10人，同時隨著周邊醫院先後停診，患者是平日的幾倍。急診科護士主動加班及替班，隨叫隨到堅守崗位，每天連續工作十幾個小時是常態。

北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒

內地醫院迫爆「一人劈開三個都不夠用」醫護述忙碌慘況

重慶市要求各黨政機關、企事業單位，如果員工染疫但無症狀，或只屬輕症，可根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護下正常上班，並倡導市民非必要不做核酸，無症狀不採樣、不用藥。醫療機構只會查核新入院患者及陪護人員的檢測證明。

就醫需求增 核酸採樣亭變發熱診療站

另外，為有效提高基層醫療衛生機構應對發熱患者的接診能力，蘇州市姑蘇區、昆山市周市鎮及昆山經濟技術開發區，將部分核酸採樣點改造成發熱診療站，為當地民眾提供一站式就醫服務。

據了解，發熱診療站從診療到配藥，整個過程約10分鐘完成，民眾還可以進行醫保結算等。目前，蘇州全市範圍內共設有1035個發熱診療站，每天可接診超8萬人次。有關便民舉措也在山東省內得以推廣，棗莊已有部分核酸亭改為移動便民診室。

責任編輯：易燕丹

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