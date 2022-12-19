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【阿根廷捧世界盃】中國商家押對寶 8品牌贊助遠超其他隊

社會熱點 12:02 2022/12/19

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【阿根廷捧世界盃】中國商家押對寶 8品牌贊助遠超其他隊

阿根廷激戰擊敗法國贏得卡塔爾世界盃，球王美斯夢圓，看來帶動一批中國品牌也成為贏家。中國品牌大幅參與卡塔爾世界盃，在14家官方贊助商中佔了4家，數量與美國並列第一。中國商家本屆也尤其看好阿根廷隊，有8個品牌與之簽約，數量遠超其他隊伍，其中萬達同時是卡塔爾世界盃及阿根廷隊贊助商，而中國兩大乳業蒙牛、伊利也在今次世界盃「較量」，蒙牛甚至同時簽了美斯和法國隊王牌麥巴比。阿根廷隊如今在美斯帶領下，奉獻了一場寫入史策的經典決賽，這些商家可謂押對寶贏笑了。

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阿根廷足協11月曾稱，球隊已簽約的全球贊助商中，中國企業佔10%至15%。內地傳媒統計，本屆阿根廷隊在中國區有8個贊助商或合作商，他們是萬達、伊利、廣汽三菱、盼盼食品、庫迪咖啡、萬家樂、網易傳媒，還有靈犀互娛。

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這讓其他球隊相形見絀。中國商家贊助第二多的是葡萄牙和西班牙隊，分別有3家；德國和比利時隊並列第四，分別有兩家；衛冕的法國隊則只有1家中國贊助商，數量與巴西、塞爾維亞、沙特阿拉伯隊一樣。

中國品牌熱衷支持阿根廷隊，相信很大程度與美斯有關。美斯是本屆世界盃一大話題人物，這既可能是35歲美斯的最後一屆，而這位已獲無數錦標的球王亦只差世界盃這最高殊榮。

商家贊助球隊，被是為是與球星簽約的捷徑，因為兩者的費用往往有很大差別，遑論是球王美斯。極兔快遞11月底簽約美斯為全球品牌大使，內地傳媒披露，合同大約在400萬美元左右，而阿根廷隊贊助費，大約僅為70萬至80萬美元上下。

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觀乎整屆卡塔爾世界盃，發展中國家力量抬頭亦可從贊助商行列中覷見。本屆賽事14家FIFA合作伙伴和贊助商中，中國品牌佔了4家，分別為萬達、海信、蒙牛及Vivo，數量與美國品牌可口可樂、Visa、Budweiser及麥當勞4家並列第一。東道主以卡塔爾航空、卡塔爾能源2家排第二。其餘4家品牌分別是南韓現代起亞、德國Adidas、新加坡crypto.com、印度BYJU'S。

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責任編輯：連兆鋒

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