官媒引述專家：預計明年1月新冠回歸乙類傳染病管理

新冠肺炎被內地納入「乙類傳染病」，但一直按照更高級別的「甲類傳染病」管理。人民日報主管的《生命時報》引述專家稱，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理。

據《生命時報》報道，北京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東表示，到12月14日，「新十條」落地實施已整整一周時間。按病毒代謝規律，大約在12月21日以後，北京感染數量可能會有所減少。隨著越來越多的民眾對病毒有了親身體會，對Omicron的認識也越來越準確，囤藥和醫療擠兌現象會隨之逐漸緩解。但目前確實存在部分用人單位對感染問題反應過度、自行加碼的情況，也存在部分員工由於害怕感染而不願復工的現象，這阻礙了大家回歸正常生活。

孫東東表示，從現實情況來看，應科學認識Omicron變異株，雖然感染後個體差異較大，每個人症狀輕重有所不同，但基本都是上呼吸道感染，不會帶來肺部損傷。因此，應按季節性流感對待，將新冠降類管理提上日程。

武漢大學公共衛生學院教授譚曉東也表示，政策會有一個過渡期，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理。未來，Omicron的管理要向流感等其他冬季傳染病管理看齊。總因為個別人陽性，導致全體、乃至全社會正常運行受影響，這與民眾所期望的社會活力及政策優化目的是相悖的。

國家衛健委2020年1月公告，將新冠肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。中國工程院院士張伯禮本月稍早前表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序作出調整。

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責任編輯：尹航

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