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澳洲外長黃英賢本周訪華晤王毅 中方冀推動雙邊關係重回正軌

國情動向 12:44 2022/12/19

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外交部宣布，應國務委員兼外長王毅邀請，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）明日起，一連兩日對中國進行訪問，並將於周三（21日）與王毅舉行會談，共同主持第六輪中澳外交與戰略對話。

*新增中國外交部回應

外交部發言人毛寧表示，中方希望通過此次訪問，進一步落實兩國領導人在印尼峇里會晤達成的重要共識，堅持相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展。

今年是中國和澳洲建交50周年，澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在一份聲明中表示，澳洲尋求與中國建立穩定的關係，將在力所能及的領域合作，同時在必要時保持不同意見並保護國家利益。

習近平會見澳洲總理 稱重視澳方展現的改善兩國關係的意願

中澳領導人破冰後 澳洲總理暗示CPTPP將無台灣份

中國是澳洲的最大貿易夥伴國，但兩國關係近年因新冠病毒溯源、5G設備禁令等問題跌入谷底。阿爾巴內塞和國家主席習近平上月在印尼峇里20國集團（G20）領導人峰會期間會面，標誌著雙方關係解凍。而黃英賢這次訪華，將是2019年以來首次有澳洲部長級官員訪問北京。

澳洲商業理事會環球事務委員會主席史密斯（Warwick Smith）稱，商界歡迎黃英賢訪華，期望這次會晤在短期內取得一些實質成果；但因應中國疫情發展，不會有商業代表團與黃英賢同行。

責任編輯：易燕丹

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