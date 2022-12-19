【阿根廷捧世界盃】義烏跟着發財 漲單4倍的不是球衣

美斯率阿根廷十二碼力克法國，拿下卡塔爾世界盃，球王終於登上世界冠軍，阿根廷隊也事隔36年後再次證明自己，第三次獲得世界盃冠軍。美斯與阿根廷隊風頭無兩，「世界超市」中國義烏商家也跟着發財，與阿根廷相關貨品跨境訂單暴漲。據報有義烏廠商預先接到阿根廷隊三星球衣訂單，但除了球衣，阿根根國旗也炙手可熱，漲單幅度達到4倍。

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內地《界面新聞》報道，阿根廷奪冠後，浙江義烏跨境商家隨即迎來訂單暴漲。義烏蘇乘貿易公司稱，速賣通平台上阿根廷旗幟銷量，一下子比上周漲了4倍，店鋪訪問量也增了8倍。阿根廷旗幟自在四強決出之後就慢慢熱起來，銷量漲了2倍。

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義烏是全球最大的小商品集散中心和出口地，過去兩個月間準備了超過1000萬件周邊商品。義烏體育用品協會估算，今屆世界盃周邊商品市場份額中，義烏製造幾乎佔7成。

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義烏似乎也預測了冠軍誰屬。決賽前夕傳出，有義烏商家已經接到了象徵阿根廷第三次奪冠，三星球衣的訂單，客戶支付了4成訂金，要求球衣在18號前送到機場，如果阿根廷奪冠，客戶會支付餘下6成款項。

即使是爆冷頻出的首輪小組賽，義烏速賣通上的國旗銷量排行，也成功預測了多輪結果，準確率達73%。

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責任編輯：連兆鋒