中財辦：要充分認識到房地產行業的重要性 住房消費潛力要予以釋放

中財辦就中經會對房地產行業部署解讀指，要充分認識到房地產行業的重要性，在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策，這些消費潛力要予以釋放。

據新華社，中央財辦有關負責同志表示，這次會議對房地產行業風險化解和可持續發展作出重要部署。會議認為，各部門、各地方只要認識到位，工作到位，持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。

要充分認識到房地產行業的重要性。房地產鏈條長、涉及面廣，是國民經濟支柱產業，佔GDP的比重為7%左右，加上建築業則佔到14%；土地出讓收入和房地產相關稅收佔地方綜合財力接近一半，占城鎮居民家庭資產的六成，房地產貸款加上以房地產作押品的貸款，佔全部貸款餘額的39%，對於金融穩定具有重要影響，是外溢性較強、具有系統重要性的行業。

2023年還將出台新舉措

會議要求，供給端方面，各地區和有關部門要扛起責任，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；繼續給行業提供足夠的流動性，滿足行業合理融資需求；推動行業併購重組；完善相關房地產調控政策及制度。2022年已出台的政策要持續抓好，2023年還將出台新舉措，側重研究解決改善房企資產負債狀況等。

預期和需求端方面。要着力改善預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，比如，在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策，這些消費潛力要予以釋放；結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵加大保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

中財辦指，要高度重視當前房地產行業的問題和風險挑戰，同時要看到，中國城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出台的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善。

此外，針對住房、汽車、服務性消費等領域存在的一些限制性措施，要完善消費政策，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。如因城施策支持剛性和改善性住房需求；繼續實施免徵車輛購置稅政策，推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變；推動養老事業和養老產業協同發展，加快健全居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系等。

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責任編輯：袁瑋婧