美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升

內地放開防疫限制，停止大規模強制檢測，致使儘管官方公佈確診和死亡數字維持低位，其可信程度亦引來《環球時報》前總編輯胡錫進等不少輿論質疑。內地各大城市都正經歷沒有正式統計的大規模感染之際，殯儀館運作情況則相信可一覷疫情致命程度如何。美國傳媒報道，北京專門接收新冠死者的殯儀館，近日接到大量遺體，24小時運作，反映疫情死亡人數正在顯著攀升。

北京市東郊殯儀館是一家新冠定點殯儀館，《華爾街日報》引述該館工作人員稱，館內火化和其他殯葬服務需求激增。一位工作人員坦言：「自從新冠開放以來我們一直是超負荷工作，現在是24小時工作，根本接不過來。」

該工作人員說，國家衛健委指定了北京市屬的東郊殯儀館處理新冠陽性逝者的遺體。目前殯儀館接收的遺體數量太多，以至於在淩晨和後半夜都仍在進行火化工作。「沒有辦法，火化不過來。 」

根據她的估算，平時一天大概30至40位逝者會在館內安排火化，而數字現時每天都在200左右。她說，工作量的增加已給該殯儀館的工作人員帶來壓力，他們中的許多人近日已感染了正快速傳播的新冠病毒。

報道引述有在殯儀館附近工作的人表示，通常情況下，當天接收的所有遺體會在中午前完成火化，但如今夜幕降臨很久後火化工作還在繼續。

據官方公佈，北京11月19至23日新增4宗死亡病例以來，北京到12月19日才再次出現2宗死亡。

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責任編輯：連兆鋒