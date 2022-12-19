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內地多城料1月迎疫情高峰 倡導非必要不做核酸

社會熱點 15:58 2022/12/19

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內地疫情升溫，浙江、江西、山東等地預測明年1月將迎來感染高峰。為避免聚集做核酸造成疫情擴散，多個城市已要求各級黨政機關帶頭，非必要不做核酸，非必要不查核酸，或進一步取消醫院急診查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

每日經濟新聞報導，根據海內外多個疫情研究模型測算，浙江第一波疫情預計在明年1月中旬左右迎來高峰，這期間恰逢農曆新年，疫情將伴隨人口流動加速傳播。

此前，江西、山東、浙江杭州、河南鄭州等多地官方都透露疫情高峰時間，且均集中在明年1月。據專家分析研判，江西下一波疫情高峰將在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到高峰。山東省第一波高峰期會比其他地區有略微延期，預計應該在明年1月份，農村的疫情高峰期會相對晚一些。

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浙江、安徽等地相繼宣布，各級黨政機關帶頭不再查驗核酸陰性證明。杭州、貴陽、連雲港等地也發布消息，呼籲市民非必要不做核酸。

其中，浙江省新冠疫情防控工作領導小組明確，倡導「非必要不做核酸，非必要不查核酸證明」。除養老院、福利院、托育托幼機構、中小學等場所，為方便群眾辦事，全省各級黨政機關、企事業單位帶頭，不再查驗核酸陰性證明。同時保持現有便民核酸採樣點佈局不變、規模不變、效率不變，方便確有需要的群眾進行核酸檢測。

另外，浙江杭州、陝西西安17日起，全市所有醫療機構門急診取消核驗48小時核酸檢測陰性證明；江蘇南京也有相關措施，並提出急診要建立急危重症病人綠色通道，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。

責任編輯：易燕丹

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