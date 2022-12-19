原工信部部長肖亞慶全額退贓 開除黨籍降為一級主任科員

工業和信息化部原黨組書記、部長肖亞慶違規收受他人大額錢款，鑑於「全額退繳違紀違法所得」，遭開除黨籍、政務撤職，降為一級主任科員，辦理退休手續。

據新華社，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對肖亞慶嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

違規收受他人大額錢款

經查，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。

肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理。鑑於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

未入選二十大名單

肖亞慶今年7月底被查，此前未入選出席二十大名單，引發猜測。

公開資料顯示，62歲的肖亞慶曾在內地有色金屬行業學習工作近30年。2003年，他44歲就出任中國鋁業公司副總經理，半年後升任總經理，成為當時央企最年輕的「一把手」之一。

肖亞慶任內大力推動中鋁進行行業整併，甚至購買全球第二大鐵礦石廠力拓的股份。他掌舵中鋁近五年間，讓中鋁躋身為全球前五百大企業。

2009年，肖亞慶出任國務院副秘書長，2016年升任國務院國資委主任，晉升為正部級官員。2019年，肖亞慶出任國家市場監督管理總局局長；2020年調任工信部黨組書記，並任工信部部長。

工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法被查

三天連打兩「虎」 今年落馬的中管幹部已有21人

責任編輯：袁瑋婧