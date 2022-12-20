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王毅視頻晤法國外長：中國超大規模市場潛力將加快釋放

國情動向 09:40 2022/12/20

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中國外交部周二（20日）公佈消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅，周一（19日）同法國外長科隆納（Catherine Colonna）舉行視頻會晤。王毅表示，中國會不斷優化調整防控措施，經濟前景看好，超大規模市場潛力將加快釋放，為包括法國在內的各國帶來更大機遇。

王毅向科隆納表示，過去一年，國際形勢變亂交織，地緣緊張局勢上升，世界經濟下行壓力加大。得益於兩國元首戰略引領和雙方共同努力，中法關係經受住了變局、亂局考驗，保持總體穩定，並呈現積極發展勢頭。

王毅提及，前不久，習近平主席同馬克龍總統在巴厘島成功會晤，增進了理解與互信，擴大了共識與合作。中方願同法方密切高層交往，加強規劃設計，增強中法關係的穩定性和可預見性，深化經貿、農業、航空等務實合作，拓展綠色能源、醫藥衛生、科技創新等領域合作潛力，盡早舉行新一輪中法高級別人文交流對話，推動中法全面戰略夥伴關係在新的一年取得更大發展。

王毅說，中方重視法國的歐盟核心大國地位，讚賞法方堅持歐盟戰略自主，願同法方加強戰略溝通，就全球性挑戰、地區熱點問題發出中法聲音，體現中法全面戰略夥伴關係的高水平，為雙方務實合作注入新動力，為中歐關係的健康發展以及世界和地區和平穩定作出中法貢獻。

王毅強調，針對新冠疫情進入新階段，中方將繼續秉持人民至上、生命至上，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。中國經濟前景看好，超大規模市場潛力將加快釋放，為包括法國在內的各國帶來更大機遇。

科隆納表示，法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規劃制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係。法方看好並願助力中方推進中國式現代化。法國也經歷了幾波疫情反覆，讚賞中方應對疫情新舉措，期待重新激活法中人文交流，逐步恢覆雙方人員正常往來。法方高度評價中方發揮聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議主席國作用，推動會議取得重大成功，願繼續同中方加強多邊協作，共同應對全球性挑戰。

雙方還就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換了看法。

習近平晤馬克龍 冀中法雙邊關係行穩致遠

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責任編輯：連兆鋒

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