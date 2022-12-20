內地N95口罩升價數倍一罩難求 訂單排到農曆年後

內地疫情大規模爆發，除了退燒藥缺貨，口罩也變得一罩難求。N95口罩此前在內地一般只賣人民幣1元左右一個，但價格現時已經升至4至6元，而且近日物流受阻，現時在網店出售的口罩普遍都是預售，沒法即時發貨。口罩大幅漲價，背後是產能沒法跟上突然大增的需求，口罩廠商訂單目前已排至農曆新年以後。

澎湃新聞報道，內地一些大型連鎖藥店均表示目前店內均無N95口罩銷售，工作人員稱，幾天前已經開始斷貨，甚麽時候到貨說不好。

嚴重缺貨的同時，N95口罩售價也在暴漲。有民眾表示，11月網購N95口罩原價每個1元多，打折後實際是5毛多一個，但近日想再買，一看價格嚇一跳，基本都漲到4至5元。「而且令人難以接受的是，這些口罩基本都是預售。」

報道稱，各大網購平台可見，N95口罩現時普遍每個賣4元以上，高者可達近6元。有預售款發貨時間長達一個月，而「現貨」發貨時間一般都為付款後48或72小時。有客服人員稱，店內有少量庫存，無法及時發貨是因為受物流影響。

有經銷商稱，此前從代理處採購醫用級N95口罩約1元一個，沒有最低起訂量，近日卻快速漲至3、4元，起訂量要求也要至少1萬個。

口罩銷售代理商表示，漲價更多是因為產能跟不上需求，目前批發的期貨已經排單到年後。「客戶對口罩的需求量很高，現在只接幾十萬起步的大批量訂單，散客現在基本不接了。」

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責任編輯：連兆鋒