  • 17°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地N95口罩升價數倍一罩難求 訂單排到農曆年後

社會熱點 10:31 2022/12/20

分享：

分享：

內地疫情大規模爆發，除了退燒藥缺貨，口罩也變得一罩難求。N95口罩此前在內地一般只賣人民幣1元左右一個，但價格現時已經升至4至6元，而且近日物流受阻，現時在網店出售的口罩普遍都是預售，沒法即時發貨。口罩大幅漲價，背後是產能沒法跟上突然大增的需求，口罩廠商訂單目前已排至農曆新年以後。

澎湃新聞報道，內地一些大型連鎖藥店均表示目前店內均無N95口罩銷售，工作人員稱，幾天前已經開始斷貨，甚麽時候到貨說不好。

嚴重缺貨的同時，N95口罩售價也在暴漲。有民眾表示，11月網購N95口罩原價每個1元多，打折後實際是5毛多一個，但近日想再買，一看價格嚇一跳，基本都漲到4至5元。「而且令人難以接受的是，這些口罩基本都是預售。」

報道稱，各大網購平台可見，N95口罩現時普遍每個賣4元以上，高者可達近6元。有預售款發貨時間長達一個月，而「現貨」發貨時間一般都為付款後48或72小時。有客服人員稱，店內有少量庫存，無法及時發貨是因為受物流影響。

有經銷商稱，此前從代理處採購醫用級N95口罩約1元一個，沒有最低起訂量，近日卻快速漲至3、4元，起訂量要求也要至少1萬個。

口罩銷售代理商表示，漲價更多是因為產能跟不上需求，目前批發的期貨已經排單到年後。「客戶對口罩的需求量很高，現在只接幾十萬起步的大批量訂單，散客現在基本不接了。」

央媒：研究稱抗體愈高 愈易有這問題

美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升

連花清瘟再陷安全性問題 以嶺藥業跌停

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 口罩 中國

下一篇文章

內地通報2656宗確診 央媒引研究稱抗體愈高愈易有這問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿根廷捧世界盃】中國商家押對寶 8品牌贊助遠超其他隊
【阿根廷捧世界盃】中國商家押對寶 8品牌贊助遠超其他隊
官媒引述專家：預計明年1月新冠回歸乙類傳染病管理
官媒引述專家：預計明年1月新冠回歸乙類傳染病管理
美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升
美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升
阿根廷世界盃三星球衣真容曝光 內地搶先山寨版都錯了
阿根廷世界盃三星球衣真容曝光 內地搶先山寨版都錯了
【阿根廷捧世界盃】義烏跟着發財 漲單4倍的不是球衣
【阿根廷捧世界盃】義烏跟着發財 漲單4倍的不是球衣
連花清瘟再陷安全性問題 以嶺藥業跌停
連花清瘟再陷安全性問題 以嶺藥業跌停
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款