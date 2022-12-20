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國務院同意在廣州等6城 開展服務業擴大開放綜合試點

經濟脈搏 11:52 2022/12/20

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國務院周二（20日）批覆同意，在瀋陽、南京、杭州、武漢、廣州、成都，開展服務業擴大開放綜合試點，試點期為自批覆之日起3年。

批覆要求，試點要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中共二十大精神，統籌推進「五位一體」 總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，按照黨中央、國務院決策部署，完整、準確、全面貫徹新發展理念，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，緊緊圍繞本地區發展定位，進一步推進服務業改革開放，加快發展現代服務業，塑造國際競爭和合作新優勢，為加快構建新發展格局、推動高質量發展作出貢獻。

批覆明確，有關省級人民政府要加強對服務業擴大開放綜合試點工作的組織領導，在風險可控的前提下，精心組織，大膽實踐，服務國家重大戰略，開展差異化探索，在加快發展現代產業體系、推進高水平對外開放等方面取得更多可復制可推廣的經驗，為全國服務業的開放發展、創新發展發揮示範帶動作用。

批覆還稱，國務院有關部門要按照職責分工，積極支持六城市開展服務業擴大開放綜合試點。商務部要會同有關部門加強指導和協調推進，組織開展成效評估，確保各項改革開放措施落實到位。

責任編輯：易燕丹

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