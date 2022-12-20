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北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到

社會熱點 12:57 2022/12/20

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北京大學專家指，全國正面臨海嘯級疫情，一兩周內會迎來重症高峰，確保醫療資源不發生擠兌將是關鍵。面對病毒要實事求是，不要認為它一定愈變弱。

「這次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海嘯，在過去的一周我們都已經感受到了。」北大第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發指，這次疫情的重症高峰還沒到來，北京的醫療資源已經比較緊張，加上醫護人員感染的很多，各醫院都很艱難。伴隨著感染高峰，重症高峰馬上就要到來。

主要是醫院的各個ICU主要承擔重症救治任務......我們（中國）每10萬人的重症床位是10張，像美國這樣的發達國家是30張，美國在疫情感染高峰時也出現了醫療資源擠兌，可以預見我們肯定也會面臨這個問題。

他建議各醫院應盡可能多地擴充重症床位、配備救治設備、組織重症救治隊伍，並提高防重症的意識，包括讓重症病人及早服用抗病毒藥物，而非退燒藥。他預計本次疫情高峰大概要持續到春節後，屆時全國疫情整體上會有減緩趨勢，但基本恢復正常可能要到2月底、3月初，也就是天氣開始轉暖的時候。

對於近期不斷有無症狀不需醫治、病毒只會愈變愈弱等說法，王廣發指，千萬不要覺得新冠一定會愈變愈弱，既不能完全輕視它，也不要視為洪水猛獸。

責任編輯：陳建錫

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傳染病 疫情 王廣發 北京 中國

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