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北大團隊調查：取消查驗核酸 提升小微經營者未來信心指數

經濟脈搏 13:25 2022/12/20

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北京大學團隊發布調查報告，指小微經營者經營困難和信心不足的主要原因，是疫情防控政策帶來的不確定性和需求不足。隨著防疫「新十條」出台，小微經營者信心會有明顯提升，經營活動也會有很強的反彈。

北京大學光華管理學院教授張曉波在一個論壇上發布調查報告，指小微經營者的實際經營表現還沒有恢復到疫情前水平。從時間趨勢上看，過去幾個季度呈現下滑的趨勢，雖然最近一個季度有所反彈，但指標還低於前兩年的同期水平。

調查顯示，小微經營者的現金流維持時間表現在過去幾個季度持續下滑，最近一兩個季度雖有所反彈，但低於去年和前年的同期水平。有46.3%的小微經營者現金維持時間短於1個月。同時，小微經營者的淨利潤率一直不足3.5%，且自2021年第二季度以來，連續6個季度呈現下滑趨勢。

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張曉波表示，從上季度情況看，經營成本與市場需求帶來的壓力佔比都是43.1%，但過去幾個季度上漲最明顯的是政策不確定性，達到28.1%。市場需求不足、政策不確定性，很大程度與疫情防控政策有關。

調查團隊統計小微經營者在今年第三季度核酸檢測的頻次與開門時間不足8周的情況。張曉波表示，兩者呈現很強的負相關關係，如果每天都做核酸，小微經營者開門不足8周的比例明顯提高。從營業收入上看，如果核酸做得越密，小微經營者營業收入下降的比例也越高。從平均利潤率上看，如果每天一次、兩天一次核酸，小微經營者的利潤率為負；如果八天及以上做一次核酸，利潤率則提升至1.9%。

隨著防疫政策的優化，張曉波預估，下季度整個市場需求、營業收入是呈現擴張的趨勢。如果取消核酸檢測，下一個季度信心指數就有很大的提升空間。

責任編輯：易燕丹

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