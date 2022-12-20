  • 19°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

看電影也海鮮價？《阿凡達2》內地竟賣358至19.9元

社會熱點 13:29 2022/12/20

分享：

分享：

看電影也海鮮價？《阿凡達2》內地竟賣358至19.9元

3D鉅製《阿凡達：水之道》（阿凡達2）自是近日影圈焦點，也在內地近期放開防疫限制下，為電影院行業帶來憧憬。但《阿凡達2》在內地引起的談論話題，更多的卻似乎不是劇情，而是票價。同一齣電影，門票價格竟然差十幾二十倍。《阿凡達2》在內地票價由高達人民幣358元，到低至19.9元都有，引來網民不滿。

《紅星新聞》報道，12月14日，《阿凡達2》發行方配合CINITY影廳開始在內地定點試映，高票價集中出現在這一天，上海某有票價賣到358元，全國最高。

據燈塔專業版統計，當日《阿凡達2》全國平均票價是132.2元，總人次15.1萬，場均90人，上座率26.8%，收獲2000多萬元點映票房。

成都當日票價亦高見299元，但此後逐步回落。12月15日為149至158元，IMAX版本票價189元。至12月16日，《阿凡達2》正式公映，成都IMAX票價100元左右，普通版本50元左右。業內人士表示，隨電影上映，票價還有下降空間，如果不急着看，可以等等。

    點擊圖片放大
    +2

報道還稱，從淘票票等購票平台看到，成都沙河電影院部分場次19.9元就可以看3D版《阿凡達2》。該影院表示，使用了售票系統自動調價功能：上座率愈低時票價愈低，反之亦然。這是希望引導觀眾分流，讓每場觀影人數比較均衡。

近年來，電影高票價的爭議屢見不鮮，2019年，《復仇者聯盟4》首映日出現了超過400元高價。業內人士表示，電影票價一向是市場自行定價，不同影院設備差異大，放映質量和觀影感受也有區別。

「艾維電影」的媒體總編沈建國表示，不同影院有不同策略，《阿凡達2》票價其實按業內預期還是偏低的，因為它片長超過3個小時，影院成本包括電費、場地、人員工資都成倍上去，按照兩部影片來算的話，基本也應該在60到80元左右，但是這次居然有30、40元票價。他認為，從消費者角度來說當然價格愈低愈好，但影院放映成本逐年增加，甚麼票價才叫合理很難定論。

張靚穎怕影響跨年演出 自曝故意染疫捱轟

限韓令鬆綁？南韓電影時隔6年在中國串流平台上架

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
電影 門票 IMAX 3D 中國 電影院

下一篇文章

北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿根廷世界盃三星球衣真容曝光 內地搶先山寨版都錯了
阿根廷世界盃三星球衣真容曝光 內地搶先山寨版都錯了
內地通報2656宗確診 央媒引研究稱抗體愈高愈易有這問題
內地通報2656宗確診 央媒引研究稱抗體愈高愈易有這問題
【阿根廷捧世界盃】義烏跟着發財 漲單4倍的不是球衣
【阿根廷捧世界盃】義烏跟着發財 漲單4倍的不是球衣
原工信部部長肖亞慶全額退贓 開除黨籍降為一級主任科員
原工信部部長肖亞慶全額退贓 開除黨籍降為一級主任科員
美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升
美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升
連花清瘟再陷安全性問題 以嶺藥業跌停
連花清瘟再陷安全性問題 以嶺藥業跌停
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款