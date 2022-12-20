▲ 看電影也海鮮價？《阿凡達2》內地竟賣358至19.9元

3D鉅製《阿凡達：水之道》（阿凡達2）自是近日影圈焦點，也在內地近期放開防疫限制下，為電影院行業帶來憧憬。但《阿凡達2》在內地引起的談論話題，更多的卻似乎不是劇情，而是票價。同一齣電影，門票價格竟然差十幾二十倍。《阿凡達2》在內地票價由高達人民幣358元，到低至19.9元都有，引來網民不滿。

《紅星新聞》報道，12月14日，《阿凡達2》發行方配合CINITY影廳開始在內地定點試映，高票價集中出現在這一天，上海某有票價賣到358元，全國最高。

據燈塔專業版統計，當日《阿凡達2》全國平均票價是132.2元，總人次15.1萬，場均90人，上座率26.8%，收獲2000多萬元點映票房。

成都當日票價亦高見299元，但此後逐步回落。12月15日為149至158元，IMAX版本票價189元。至12月16日，《阿凡達2》正式公映，成都IMAX票價100元左右，普通版本50元左右。業內人士表示，隨電影上映，票價還有下降空間，如果不急着看，可以等等。

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報道還稱，從淘票票等購票平台看到，成都沙河電影院部分場次19.9元就可以看3D版《阿凡達2》。該影院表示，使用了售票系統自動調價功能：上座率愈低時票價愈低，反之亦然。這是希望引導觀眾分流，讓每場觀影人數比較均衡。

近年來，電影高票價的爭議屢見不鮮，2019年，《復仇者聯盟4》首映日出現了超過400元高價。業內人士表示，電影票價一向是市場自行定價，不同影院設備差異大，放映質量和觀影感受也有區別。

「艾維電影」的媒體總編沈建國表示，不同影院有不同策略，《阿凡達2》票價其實按業內預期還是偏低的，因為它片長超過3個小時，影院成本包括電費、場地、人員工資都成倍上去，按照兩部影片來算的話，基本也應該在60到80元左右，但是這次居然有30、40元票價。他認為，從消費者角度來說當然價格愈低愈好，但影院放映成本逐年增加，甚麼票價才叫合理很難定論。

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責任編輯：連兆鋒