鄭州稱已籌集130億元人幣保交樓資金 項目復工逾95%

河南鄭州交代爛尾樓復工最新進度，稱已籌集130億元人幣保交樓資金，加下各項金融政策支持，相關樓盤項目逾95%已經重新開工，15萬市民回遷新居。

鄭州市長何雄今日（20日）在一個金融論壇上表示，去年下半年以來，受房地產金融政策收緊、「7·20特大暴雨災害」，以及多輪疫情衝擊影響，加上前期城中村拆遷安置和土地一二級聯動開發，鄭州部分房企資金鏈偏緊、項目已售逾期難交付。當局多措並舉、用好國家政策，確保房市場回歸良性健康發展軌道。

他提到鄭州在保交樓上所作的一系列工作及成果，包括申請中央專項借款，首批專項借款項目獲批60個，借款總額70億元全部到位，涉及保交樓套數7萬套。次批專項借款申報項目97個，借款總額140.5億元，涉及套數7.5萬套，已報住建部審核；協調銀行配套融資，對接15家銀行72個分支機構，已批覆項目12個，籌集資金32.69億元，已落地5個項目、18.45億元。另設立總規模100億元的紓困基金，從問題項目中選取擬收併購，已落地7個，總投資約33億元。

另外，鄭州又調整首付比例，在現有首套30%的基礎上，研究將降至20%，二套降至40%，並進一步降低個人貸款利率。發展租賃住房，且不再新建人才公寓、公租房等保障性住房，利用住建部和建設銀行保租房信貸政策，通過回購存量商品住房形式籌集房源，在去年盤活15萬套基礎上，今年再盤活10萬套。

在督促房企瘦身自救方面，當地展開了五大專項行動，督促企業通過處置優質資產、盤活有效資產等方式瘦身自救，籌集保交樓資金130億元。在各項金融政策的共同作用下，全市保交樓項目實質性復工95%以上，新增建成安置房2426萬平方米。

鄭州是全國已知爛尾樓最多、受停貸風波影響最大的城市，市政府9月份宣布「大幹30天」，務求令所有項目持續實質性復工。但財新等媒體隨後引述當地房企人士指，由於救助資金不足，部分項目的復工其實是「表演式復工」，做法是聘請工人應付官方檢查。鄭州樓價從8月份起，已連續4個月按年下跌。

責任編輯：陳建錫