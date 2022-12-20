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印度仿製新冠口服藥 內地過千元一盒也賣斷貨

社會熱點 16:10 2022/12/20

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內地經歷疫情高潮，退燒藥、口罩、快測劑等物資皆告緊張，印度仿製新冠口服藥也賣到過千元人民幣一盒，並賣斷貨。但醫生提醒，經非正規渠道獲得的印度仿製藥真假難辨，而且新冠口服藥本來針對經醫生處方的高危患者，一般人並不適合服用。

中新社報道，「新冠印度仿制藥被賣到一盒上千元」近日出現在微博熱搜榜上。這些藥物是輝瑞Paxlovid的印度仿制品，Paxlovid原價2980元一盒，內地醫保採購價則是2300元，而印度仿制藥主要分綠色包裝Primovir和藍色包裝Paxista兩種，內地現貨每盒1600，海外直郵每盒1200元。

    點擊圖片放大

不少藥品代購都表示，印度仿制藥現貨已經賣完，需提前一周預定。印度直郵大約15-20天到國內，如果有需要只能先交付定金，最快一周後能發貨，慢則要到下個月。

輝瑞Paxlovid早已在內地使用，但主要在一些定點醫院，且需要醫生處方授權，並不是所有醫院都備有該藥。河南真實生物科技公司開發的新冠口服藥阿茲夫定，近日亦開始處方，價格330元一瓶，同樣需有醫生證明方可購買。

至於網購印度仿制藥，並不一定要有醫生處方就能購買，醫生就此提醒大家保持警惕。

國家傳染病醫學中心副主任、復旦大學附屬華山醫院主任醫師、教授張繼明表示：「不主張去購買國外的仿制品，因為這些藥的真假難辨。」「從國外購買仿制藥，很難從源頭上確保仿制藥的品質，藥品的保存條件也難以保證。」

張繼明強調，新冠口服藥主要是針對高危人群用於預防重症，且要在早期使用才能有效。非高危人群沒必要搶購，且濫用有可能誘導產生耐藥性，臨床上也沒有必要，因為病人大多無癥狀或為輕型，病程為自限性，也就是不需要治療就能緩解。

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國產新冠口服藥阿茲夫定內地開始處方 330人民幣一瓶

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責任編輯：連兆鋒

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