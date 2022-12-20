▲ 為何殯儀館爆棚死亡病例仍這樣少？內地當局這樣答

內地調整防疫陣痛期，大量民眾感染新冠，儘管大部分人皆為輕症或無症狀，但人口基數巨大下，衝擊仍然不小，美媒日前更指北京新冠定點殯儀館24小時運作，反映疫情死亡人數正在攀升。可是官方至今每日公佈確診和死亡數字，仍然處於非常低的水平，引起輿論關注其準確程度和實際意義。央媒亦就此向當局提問，目前判斷新冠死亡的標準是甚麼。

國務院聯防聯控機制周二（20日）下午舉行新聞發布會，中國環球電視網（CGTN）記者提問：「從近期公布的新聞來看，新冠死亡病例較少，但是我們看到在社交平台上有不少關於新冠死亡問題的討論，甚至提到殯儀館在超負荷工作，請問現在新冠死亡的判斷標準是甚麽？」

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強回應說：「隨著奧密克戎毒株致病力明顯下降，如果疫苗接種廣泛普及，新冠感染者死亡特點有很大的變化。」

他稱，武漢當時的疫情大部分病人死於新冠肺炎、呼吸衰竭，現在的奧密克戎毒株感染以後主要侵犯上呼吸道，下呼吸道肺炎比例比較低，也有一部分存在肺炎，導致呼吸衰竭的情況很少，從臨床實踐中也看到這一點。

「目前奧密克戎毒株感染以後，導致死亡的主要原因是基礎病、老年人，有其他的疾病，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭的很少。」

王貴強表示，為了科學、實事求是反映新冠疫情造成的死亡情況，衛健委最近組織專家進行了論證，印發了相應的通知，明確對相關死亡病例進行判斷。

「主要是兩個方面，由於新冠病毒導致的肺炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡，以其他疾病，基礎病，比如心腦血管疾病，心梗等疾病導致的死亡不把它歸類為新冠導致的死亡。」

他續指，為了更好規範新冠疫情導致的死亡的統計，目前也在做相應的培訓，要採取會診和死亡討論的方式來最後判定這個病人到底死於新冠還是其他基礎病。「我們不迴避新冠的危害性，同時要科學看待新冠的危害。 」

印度仿製新冠口服藥 內地過千元一盒也賣斷貨

北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到

美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒