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國家衛健委：防疫當務之急是保障群眾就醫用藥

社會熱點 17:07 2022/12/20

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國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，疫情防控工作的當務之急仍是保障好群眾的就醫用藥。要多平台擴大醫療服務供給，增加相關藥品供應，迅速分流輕症患者，擴容重症救治資源，守好保健康、防重症的防線。

同時要重點強化農村地區疫情防控和健康服務工作，摸清重點人群健康情況，明確和暢通轉診「綠色通道」，鄉鎮衛生院發熱診室要「應設盡設」「應開盡開」，村衛生室要做好開藥和隨診服務。

染疫好過打針？中疾控：有重症和死亡風險

對於有說法指，Omicron的無症狀病例較多，自然感染獲得的抗體比疫苗好，認為染疫好過打針，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶回應稱，雖然目前流行的Omicron變異株致病性有所減弱，但各個年齡段在感染後還是會存在重症和死亡風險，且老年人和基礎疾病人群的比例會高一些，建議接種疫苗和打加強劑。

王華慶又指出，如果最近確認感染新冠病毒，暫不建議接種疫苗。但單純感染產生的免疫保護力，不如感染加上接種疫苗產生的混合免疫力保護作用強，建議之後按需接種。按照目前疫苗接種指南規定，如果確診感染新冠病毒，感染時間和接種新冠疫苗時間要間隔6個月以上，而有關策略會根據對於疾病的認識不斷調整。

中疾控：多地發現BQ.1和XBB分支

另外，中疾控指出，內地多地已發現BQ.1和XBB分支，其傳播優勢會逐漸增加，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加，但其致病力和Omicron其他系列變異株沒明顯區別。

當局針對BQ.1和XBB採取的預防措施，和其他Omicron變異株一樣，就是監測其致病力有沒有變化，以及基因組有沒有進一步變異；暫時還未發現變異分支在國內外引起重症和死亡個案增加的報道。

責任編輯：易燕丹

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