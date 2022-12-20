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只接吻不戀愛 內地興起招「嘴友」 專家：疫情致無正常交往

社會熱點 22:00 2022/12/20

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內地網上近期興起招募「嘴友」，即雙方只接吻、不戀愛。有專家認為，這種現象的出現或因疫情期間缺少線下跟異性接觸交流的機會，使得年輕人無法正常交友戀愛。

據澎湃新聞報道，互聯網上最近出現大量招「嘴友」信息，也有學生在高校的校園牆上招「嘴友」。所謂「嘴友」，是指男女雙方約定僅接吻但不建立戀愛關係，不干涉、介入彼此生活，而且任何一方隨時可中止這種關係。

年輕人當前沒法進入戀愛關係

一些年輕人受訪時稱，自己嚮往一段真正的戀情，但由於多種因素，當前沒法進入戀愛關係，此時僅接吻不戀愛的「嘴友」關係成了一種替代選擇。同時，他們會嚴格區分「嘴友」和戀愛關係，不會輕易讓「嘴友」轉變為戀人。

報道指出，「嘴友」關係存在着騷擾、詐騙的風險。一些年輕人在社交平台上發佈招募「嘴友」並帶坐標的帖子，下面的回覆往往不堪入目，不少私信存在性騷擾內容。另外，若發生違背意願的親密行為，「嘴友」這種特殊關係可能會給事實認定、受害者維權帶來困難。

社會太「卷」

南京大學心理健康教育與研究中心原主任費俊峰分析認為，年輕人在疫情期間缺少線下跟異性接觸交流的機會，不利於他們正常地交友戀愛。另外，社會太「卷」，導致年輕人已經沒有力氣談戀愛。還有的年輕人對這種新的交友方式懷有好奇心。

費俊峰認為，「嘴友」不是真正的戀愛體驗，沒有責任感，這說明年輕人缺乏進入親密關係的勇氣，對自己不自信，對別人不信任，「這也是一種自我傷害，因為對自己身體不尊重，把自己的身體變成了工具和物。這種交友戀愛觀是有問題的。」

除了上述風險，費俊峰也提到，「嘴友」所帶來的隨意口腔接觸可能會傳染疾病，也可能被人騙財騙色。

北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到

責任編輯：袁瑋婧

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