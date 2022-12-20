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疑因新冠併發症 京劇名伶儲蘭蘭病逝年僅39歲

社會熱點 21:34 2022/12/20

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京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭周日（18日）去世，享年39歲。事出突然，網傳消息指，她疑因新冠併發症猝死。內媒澎湃新聞報道僅提到，其「因病醫治無效」。

有傳她疑因染疫併發症猝死。儲蘭蘭母親向親友發布訃告指，心愛的女兒儲蘭蘭「因病搶救無效不幸逝世」，並指根據她生前遺願，也考慮當前疫情狀況，喪事從簡。北京戲曲藝術職業學院訃告亦表示，「遵照家屬意見，不在北京舉行追悼儀式，追思會時間另行通知。」

儲蘭蘭的去世在網絡引起關注，據了解，她一個月之前還曾露面演出。儲蘭蘭的一名弟子公開哀悼指，「驚悉她因某流行性肺炎併發症香消玉殞，已魂歸故里，不忍將照片化為黑白，因為她的藝術生命是多彩的。」該名弟子隨後回應，「某流行性肺炎」為新冠變種病毒Omicron。

公開資料顯示，儲蘭蘭1983年出生於安徽省金寨縣， 20歲推出個人首張專輯《京腔雅韻》，代表作包括《寒江雪》《中國瓷》《北京人都在忙》《小提琴對花》等。

儲蘭蘭師承張派藝術傳人蔡英蓮，是京劇大師張君秋的再傳弟子，後創立「新京劇」，長期在北京戲曲藝術職業學院任教。她曾參與拍攝了新京劇電視劇《鳥尊記》、電影《我住長江頭》、京劇舞台劇《林黛玉》《霸王別姬》《梨花頌》《大唐貴婦》等。

為何殯儀館爆棚死亡病例仍這樣少？內地當局這樣答

美媒：北京殯儀館24小時工作 反映疫情死亡飆升

責任編輯：蒯宇澄

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