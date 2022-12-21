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張文宏稱內地第一批次疫苗難阻再次感染 原因是這個

社會熱點 09:44 2022/12/21

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復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在一場論壇上表示，目前國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，當病毒多次變異後，疫苗的保護效果越來越弱，很難阻止新冠病毒的再次感染。

張文宏上週六（17日）在中美臨床微生物學與感染病學高端論壇上表示，現在Omicron病毒有多種亞型毒株，在感染一種亞型後還有可能感染另一種亞型。最終其可能像流感病毒一樣，具有季節性感染以及區域性感染的特征。人體在感染多種病毒亞型後，在人體的免疫記憶壓力下，最終導致病毒的毒力不斷下降。

他表示，目前國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，病毒在經過多次變異之後，疫苗的保護效果越來越弱，很難阻止新冠病毒的再次感染。

參與討論的有北京協和醫院徐英春、廣州醫科大學附屬第一醫院卓超、美國西北大學紀念醫院齊超、美國阿克倫兒童醫院微生物科主任鄭曉天等。

與會專家一致認為，由於新冠病毒的不斷變異，其可以對人群進行重複感染。在免疫壓力下，新冠病毒的毒力會不斷下降，最終可能與流感病毒類似。目前國內人群整體的免疫處於窪地，有待進行新冠疫苗的第二劑次加強免疫接種。同時專家組提出，在檢測新冠病毒的同時不能忽略其它病毒的合併感染，如流感病毒、呼吸道合胞病毒等。

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責任編輯：尹航

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