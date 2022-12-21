內地通報增3049宗確診 美日關注對供應鏈影響

內地通報新增3049宗確診病例，上海各醫院接診的發燒人數過多，病床接近爆滿。美國和日本就中國疫情表示關注，正觀察對經濟及供應鏈的影響。

新增病例仍以廣東1171宗，北京544宗最多，其次是江西245宗，重慶204宗，福建184宗，重症再增53宗，官方宣稱無人死亡。上海有地區級的醫院表示，院內的感染科及呼吸科的病床已爆滿，院方正組建新冠陽性重症病房，市內多間二級醫院呼吸、感染等科的床位趨於飽和，正加開病床及調配醫務人員。

美國連續3天就中國疫情表示關注，白宮國家安全委員會發言人柯比周二（20日）指，中國疫情可能對美國供應鏈造成衝擊，並影響美國企業及消費者。中國外交部同日稍早指，中方堅持從國情出發，制定最符合廣大人民利益的防疫政策。中方願繼續同國際社會團結合作，推動世界經濟恢復健康增長。

國務院發言人普萊斯則指，美國是全球最大疫苗捐助國，無論是否存在政治分歧，美方都會持續支援疫苗和其他衛生援助給世界各地，包括中國在內。他強調，美方的疫苗安全有效，希望中國能戰勝疫情，因為這不僅對中國本身很重要，對國際社會的經濟復甦也很重要。

一名日本政府內閣官員亦向路透社指，中國疫情如果波及供應鏈和貿易，也可能影響日本經濟，就像今年早些時候看到的那樣。

責任編輯：陳建錫