內地企業招聘急轉彎 從拒新冠康復者變成「陽過優先」

內地優化防疫政策後，招聘市場也出現急轉彎，過去新冠康復者求職難的情況，現在變成「陽過優先」。不少企業在招聘時表示優先考慮錄用陽性康復者，被指涉嫌就業歧視。

近日內地多個城市的工作招聘信息都列明「陽過的優先考慮」，有的甚至表明「陰的不要聯繫」。其中，河北石家莊有酒店招聘前台人員，招聘信息寫明「會基礎電腦操作、陽過的優先考慮」等條件。該酒店工作人員直言，「我們這邊很多人都陽了，如果沒陽過，到時候上班還得請假。」

北京一間餐飲公司的招聘廣告也稱，優先招聘新冠康復者，且「歡迎Omicron感染康復者應聘」。公司門市工作人員表示，可以根據核酸檢測結果來應聘。

律師：涉就業歧視

《法治日報》律師專家庫成員、北京市盈科律師事務所律師張愛國表示，當前一些用人單位將「陽過或正在陽者優先」寫入招聘條件，對「陰性」求職者設置差異化的錄用條件，涉嫌就業歧視，屬於違法行為。遭受相關就業歧視的求職者，可以侵害其平等就業權為由，通過民事訴訟的方式要求企業賠禮道歉和賠償精神損失。

對於企業是否有權要求入職者出示核酸檢測證明，張愛國表示，這視乎該情況是否與勞動者履行勞動合同直接相關。如果勞動者所入職的崗位是可能會引起疫情社會面傳播，企業為了避免此種情況發生，有權利要求入職者出示核酸檢測證明。不過，對於核酸陽性的勞動者，也應當予以錄用，但可以安排其陰性後再到任。

責任編輯：易燕丹

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