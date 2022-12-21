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官媒：房住不炒政策要長期堅持 不應也不會突破

經濟脈搏 11:51 2022/12/21

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官媒指，房住不炒是要長期堅持的政策定位，不應也不會突破。中國剛性住屋需求潛力很大，近期政策將逐步見效，只要工作到位，房地產風險可以化解。

國務院轄下《經濟日報》發表評論指，剛結束的中央經濟工作會議指出要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，同時堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。會議對行業風險化解和可持續發展作出重要部署，為明年做好相關工作指明了方向。

房地產業向新發展模式平穩過渡需以中長期治本之策應對，中國將多渠道增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，這將產生不少新的市場機遇。同時，將推動房地產企業轉型發展，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式，行業從「三高」模式進入市場規模相對小一些，但平穩發展的階段。

評論指，應注意市場發展不能偏離房住不炒定位，要以穩市場主體為重要抓手，以穩民生為落腳點。房住不炒不應也不會突破，是需要長期堅持的政策定位。

對於房地產行業的發展，既要看到眼前的困難，更應堅定信心。中國城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出台的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善，從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面不斷發力。只要工作到位，房地產風險可以化解。

責任編輯：陳建錫

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經濟 地產 中國

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