疫情擴散致多地血庫告急 濟南一採血點僅日錄5人獻血

在內地此輪疫情擴散的同時，血庫告急的風險亦不可忽視。山東濟南一採血點僅日錄5人獻血，獻血量1600毫升。考慮到用血緊張，部分醫院的擇期手術暫時未開展。此外，廣東廣州、江蘇南京等地，都發出獻血倡議。

受疫情影響 多地街頭無償獻血人數劇降

綜合內媒報道，12月20日，受疫情影響，山東省血液中心再次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血，僅能滿足臨床極危重症患者3天用血量。考慮到用血緊張，部分醫院的擇期手術暫時未開展。

濟南一間愛心獻血屋的護士表示，因為疫情原因，街頭人流量銳減，她所在的採血點每天獻血人數都是個位數，當天只有5人獻血，一共1600毫升，而以前的採血人數都在30人左右。

稍早前，雲南昆明血液中心在其公眾號發布消息稱，血液庫存告急，急需愛心獻血。

雲南昆明血液中心表示，血液作為挽救病患傷者生命的重要物質，唯一來源是健康公民的自願捐獻。昆明市平均每天需要約500人的愛心獻血，才能基本滿足臨床用血需求。當前，受疫情影響，街頭無償獻血人數急劇下降，團體獻血活動被迫停滯，平均每天獻血人數不足百人，已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。

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不只是濟南、昆明血庫告急，廣州血液庫存也出現階段性偏低。

報道指出，雖然廣州血液庫存量與平時庫存量相比略低，目前仍能保障臨床急救需要和安全，但為了保障醫療急救用血需要和安全，廣州血液中心也在呼籲符合近期獻血條件的市民，在嚴格做好個人防護的前提下獻血一次。

江蘇省血液中心近期亦發布致在南京市民的倡議書，呼籲南京黨政機關、企事業單位、廣大市民無償獻血。

至於染疫後何時可以獻血，官方明確，最後一次新冠病毒核酸檢測或抗原檢測陽性結果7天後可以獻血；重型或危重型感染者，康復6個月後可以獻血。

廣州市血液中心方面表示，根據全球相關文獻報道及新聞報道，尚未發現新冠病毒可通過輸血途徑傳播的案例，所以，疫情防控政策調整後，最後一次新冠病毒核酸檢測或抗原陽性結果7天後可以獻血是安全的，不會造成用血者感染。

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責任編輯：尹航

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