中俄舉行海上聯合軍演 將採紅藍對抗開展實彈射擊演練

中俄兩國海軍今（21日）起一連7日，在浙江舟山至台州以東海域舉行聯合軍事演習，將採取紅藍對抗的形式，開展實兵對抗和實彈射擊演練。

根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，兩國海軍將於12月21日至27日，在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。參加演習的中方艦艇昨日下午2時，依次解纜起航，前往東海某海域的演習會合地，將於今日中午與俄艦艇編隊會合，共同組成海上聯合編隊。

本次演習課題為「聯合維護海上安全」，將採取紅藍對抗、臨機導調的形式，開展實兵對抗和實彈射擊演練，主要圍繞聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛和實射火箭深彈等課目展開。

中方參演兵力分別來自東部、北部戰區海軍。5艘水面艦艇包括導彈驅逐艦包頭艦、濟南艦，導彈護衛艦濱州艦、鹽城艦，綜合補給艦高郵湖艦，以及潛艇、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等。俄方參演兵力包括「瓦良格」號導彈巡洋艦、「沙波什尼科夫海軍元帥」號大型反潛艦、「完美」號和「阿爾達爾」號護衛艦、「佩琴加」號補給艦等。

中俄雙方分別在各自國內開設聯合導演部，由中國人民解放軍海軍李玉傑中將副司令員和俄海軍科羅廖夫少將代理副司令擔任演習導演。

中國海軍新聞發言人高秀成大校表示，「海上聯合-2022」演習將進一步突出聯演實戰性、創新性，鞏固中俄兩國海軍海上聯演十周年經驗成果，推動建立海上聯合巡航機制，在更高水平、更高起點上推動兩國海軍合作創新發展，推高兩國海軍互信水平。

責任編輯：易燕丹

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