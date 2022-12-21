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中澳建交50周年 習近平與澳洲總理互致賀電

國情動向 13:36 2022/12/21

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國家主席習近平與澳洲總理阿爾巴內塞互致賀電，慶祝兩國建交50周年。

習近平指出，中澳建交50年來，各領域務實合作取得豐碩成果。中澳同為亞太地區重要國家，中澳關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮。他高度重視中澳關係發展，願同澳方一道努力，以建交50周年為契機，堅持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略夥伴關係可持續發展。

阿爾巴內塞表示，堅信穩定的澳中關係符合兩國利益，期待繼續同中方一道在互尊互利基礎上，推動澳中全面戰略夥伴關係進一步發展。澳洲總督赫爾利也表示，澳方致力於遵循全面戰略夥伴關係定位，本著互尊互利精神，同中國發展穩定和建設性的關係。

習近平會見澳洲總理 稱重視澳方展現的改善兩國關係的意願

澳洲外長黃英賢本周訪華晤王毅 中方冀推動雙邊關係重回正軌

國務院總理李克強亦與阿爾巴內塞互致賀電。李克強表示，希望中澳雙方以建交50周年為契機，深化各領域交流與合作，共同推動中澳關係持續健康穩定發展。

澳外長抵京將晤王毅

另外，應邀訪華的澳洲外長黃英賢已經抵達北京，預料今日稍後與國務委員兼外長王毅會面，並舉行新一輪中澳外交與戰略對話。

黃英賢表示，兩國之間有很多問題需要解決，對話本身已經是邁向目標的第一步。她重申，尋求中方解除對澳洲的貿易制裁對兩國都有利，又指會繼續關注中國的人權情況。

責任編輯：易燕丹

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