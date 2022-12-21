富士康被爆確診員工抱病工作 公司回應：不會強制要求

外媒日前爆出富士康鄭州廠區部分員工確診抱病工作，對此鴻海集團提出4點聲明，指出不會強制要求確診員工在產線工作，目前鄭州園區生產營運及員工日常生活已恢復正常。

外媒Rest of World周一（19日）報道指，為趕上因疫情影響延宕已久的iPhone 14 Pro製造時程，部分富士康鄭州廠區員工儘管確診且身體不適，也被告知要持續工作組裝手機。

報道引述一名30多歲的富士康鄭州廠員工指出，儘管有幾位同事已經發燒，但仍然持續工作，在剛過去的周末，這名工人分別工作了11小時及10小時。該員工還指， 他的主管還建議工人不要接受檢測，這樣他們就可以留在生產線上。 富士康禁止測試結果呈陽性的人員進入生產設施和宿舍。

對此鴻海今天（21日）提出4點聲明，指出員工健康永遠是第一優先考量，若鴻海鄭州園區員工有身體不適，可依規定申請有薪病假，公司同時會提供關愛補貼以及免費藥品服務。

鴻海表示，不會強制要求確診員工在產線工作；目前鄭州園區生產營運以及員工日常生活已恢復正常。

鴻海強調，會持續做好園區和宿舍區消毒殺菌工作，保障員工物資需求，並配合園區所在地政府最新的防疫指引措施。

重慶進一步放寬管控 機關單位無症狀及輕症感染者可正常上班

內地感染眾多 多地公共服務部門暫停業務辦理

責任編輯：袁瑋婧