外媒：工人染病請假 中國工廠面臨人手短缺

《華爾街日報》報道，中國的新冠清零政策180度改變，甚至感染後無需隔離、輕症可以上班，國內工廠正面對新現實—工人經常因病請假，或與染病同事一起工作。其帶來的結果是，大大小小的工廠出現嚴重的人手短缺問題，導致生產和客戶訂單履行的延誤，受影響的包括Tesla、Ｄell和福士等大型外資企業。

報道指，動態清零政策的結束引發了一波感染潮，官方公布的每日新增病例和死亡人數很低，但專家認為很多感染者沒有被統計。官方公布的低死亡率，亦與流行病學模型的可怕預測形成鮮明對比。該報與一些中國工廠的工人進行採訪，後者指放鬆防疫規定已導致許多人感染。

福士長春工廠一名工人指，自上周末以來，這家德國汽車製造商一直實行單班制，而不是兩班制。所有員工需佩戴口罩，減少在辦公室的時間，公司還拒絕讓他們到工廠食堂用餐，以令他們互相保持較大社交距離。Tesla一名工人指，該廠某部門本周就有20名員工請病假，幾乎是整個團隊的1/5。

Dell在廈門的工廠據報防疫規定依然嚴格，明令員工需提交24小時檢測陰性證明，相關承包商的大多數維護服務已經暫停。

諮詢公司Tidal Wave Solutions駐上海的合夥人Cameron Johnson指，從運營層面上來說，中國工廠的狀況簡直一團糟。他從南方製造業城市東莞的一家塑膠和其他原材料供應商那裡聽說，已有多達85%的工人因感染新冠而未到崗。另外，在社交媒體上也出現一些關於全國小型工廠廣泛爆發新冠疫情的文章。

路透社則引述加中貿易理事會董事總經理Noah Fraser指，零售和金融服務企業受到人手短缺嚴重打擊，製造業也不遑不讓，「由於疾病，他們可以上班的人員有限，所以我們的許多大型零售商甚至沒有開門」。他又指，大城市以外的病例正慢慢增加，情況將進一步惡化。

一名重型卡車業的人士指，他過往聯絡的經銷商已被感染，要麼就是在照顧生病的家人，「基本上一切都停滯了，做不了甚麼真正的生意」。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）指，從某種程度上看，目前是在走另一個極端，政府的指導非常少。企業不得不想辦法解決一些基本的問題，為員工提供健康防疫裝備，例如抗原、口罩和藥品等。中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）則指，突然重開雖有破壞性，但相較於封控，這是更好的前進之路。

責任編輯：陳建錫

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