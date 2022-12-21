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快遞退燒藥變衣服？ 內地民眾出奇招寄藥防被偷

社會熱點 16:10 2022/12/21

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內地對於布洛芬等退燒藥的需求激增，但有不少網民反映郵寄藥物快遞丟失，或被置換成其他物品，引發廣泛關注。為防快遞被偷，有民眾將藥物包到「成隻粽咁」，被稱為寄藥的正確模板。

內媒報道，杭州有民眾向受感染的家人快遞布洛芬等退燒藥應急，隨後因擔心快遞時效問題，決定取消配送親自送過去。沒想到，快遞員退給他的包裹裏沒有藥品，而是一件黑色外套。快遞公司稱，藥品變衣服是因為快遞面單貼錯，而原本的包裹已經丟失，會與客戶溝通賠償。

杭州蕭山郵政管理局就事件通報，指涉事雙方已達成諒解，具體情況正在調查，當局將加強對各快遞點及從業人員的管理。

杭州有民眾快遞布洛芬等退燒藥，退回的包裹卻變成衣服。

另外，為防止快遞藥物被偷或置換，山東青島有民眾將包裹縫了裏三層外三層，還將袋口縫死，完全看不出裏面裝的是什麽，被笑稱為寄藥的正確模板。

針對快遞藥物丟失等情況，北京市郵政管理局投訴組工作人員回應稱，暫未登記偷快遞相關情況，或是相關投訴較少。對於發現快遞藥物被偷的情況，建議當事人向發件地或收件地當地熱綫投訴，由當地職能部門聯繫處理。

為防快遞藥物被偷，青島有民眾將包裹縫得超密實。

責任編輯：易燕丹

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