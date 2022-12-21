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中澳外長會面 王毅：兩國無積怨 應重整行裝再出發

國情動向 18:31 2022/12/21

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中國國務委員兼外長王毅今日（21日）在北京與澳洲外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話。王毅指，兩國不存在積怨或根本利害衝突，完全可以成為相互需要的合作夥伴。他呼籲共同落實好兩國領導人重要共識，回歸初心、校準航向、重整行裝再出發，推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展。

外交部新聞稿稱指，王毅在會面上稱，50年前今天，中澳兩國簽署建交公報，黃英賢此次到訪恰逢簽署建交公報50週年，具有重要標誌性意義。中澳關係曾長期走在中國同發達國家關係前列，給兩國和人民帶來實實在在的福祉。過去幾年，中澳關係遇到的困難和挫折是雙方不願看到的，其中的教訓要充分汲取。

中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴，保持中澳全面戰略夥伴關係穩定，符合兩國人民和亞太利益。

王毅提到，國家主席習近平與澳洲總理阿爾巴尼斯在峇厘島會晤，為雙邊關係改善指明方向、作出戰略指引。中方讚賞澳洲新政府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，以紀念建交50週年為契機，推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展。

新聞稿罕見地未提黃英賢說了甚麼，後者之前表示除了尋求北京取消貿易制裁外，也表明會提及人權等問題，一如既往地為被中國關押的澳洲人發聲。

在該個會面前夕，黃英賢先在釣魚台國賓館與澳洲駐華大使傅關漢會面，兩人在花園散步時，黃英賢指北京的融雪速度很慢。在場記者問到是否預期與中方打破僵局？黃英賢指，希望恢復澳中年度領導人會議，以及財長及貿易部長的定期會面安排，她又表明希望中方取消貿易制裁、關注中國人權狀況。

責任編輯：陳建錫

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外交 貿易戰 中國 澳洲

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