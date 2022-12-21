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李克強：保障防疫用藥需求 合理進口急需品

經濟脈搏 21:02 2022/12/21

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國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，對於內地近期缺藥問題，會議指要盡快解決有些地方物流「最後一公里」不暢問題，切實保障群眾防疫物資、用藥需求，並加強國際合作，合理進口急需品。

會議表示，今年穩就業穩物價、穩住經濟大盤工作成果極為不易。當前經濟恢復和回穩，但基礎還不牢固，要落實中央經濟工作會議精神，堅持發展是第一要務，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好，實現明年好的開局。

藉時間窗口 狠抓政策落實

會議又指出，穩經濟一攬子政策措施仍有釋放效應空間，現在工作做好了，對明年穩增長也會起更多成效，要抓住時間窗口，狠抓政策落實。抓好填平補齊，確保全面落地。要推動重大項目建設和設備更新改造，形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的不得停工。

另外要堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發展，落實支持剛性和改善性住房需求和相關16條金融政策。隨着優化調整疫情防控措施的有序推進落實，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，為明年經濟增長打好基礎。

此外，要抓實穩就業保民生，突出保市場主體穩就業，落實具體紓困舉措，扎實做好大學畢業生就業工作，整治拖欠農民工工資問題，幫助農民工節後及時返崗，支持以創業帶動就業等。

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責任編輯：蒯宇澄

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