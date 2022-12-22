中國澳洲同意啟動經貿問題對話 聯合聲明全文

澳洲外長黃英賢訪華，與中國國務委員兼外長王毅，舉行中國和澳洲第六輪外交與戰略對話，雙方同意保持高層交往，並啟動或重啟多個範疇對話，包括經貿問題及防務等。黃英賢此行一大目的，是尋求中方解除對澳洲產品入口限制措施。這也是澳洲部長級官員3年以來首次訪問中國，時值中澳建交50年，黃英賢訪華示意此前緊張的中澳關係開始回暖。

中國外交部公佈《中澳外交與戰略對話成果聯合聲明》，全文如下：

中國和澳洲第六輪外交與戰略對話於2022年12月21日在北京舉行。中國國務委員兼外長王毅同澳洲外長黃英賢就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見。

在中澳建交50周年之際，雙方重申一個穩定和建設性的中澳關係對兩國、對地區、對世界的重要性。雙方同意，中澳關係應符合兩國全面戰略夥伴關係定位，在此基礎上相互尊重、平等互利、管控分歧。

雙方同意保持高層交往，啟動或重啟以下領域對話溝通：

一、雙邊關係

二、經貿問題

三、領事事務

四、氣候變化

五、防務

六、地區和國際問題

雙方同意支持兩國人文交流，包括1.5軌（注：即半官方）高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。

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責任編輯：連兆鋒