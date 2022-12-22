梅德韋傑夫突然訪華 習近平就烏克蘭這樣告訴俄羅斯

俄羅斯前總統梅德韋傑夫，以統一俄羅斯黨主席身份突然訪華，與中共中央總書記、國家主席習近平會面。梅德韋傑夫是次到訪中國，事前並未公佈。時值俄烏戰爭快進入第11個月，俄羅斯總統普京稱會繼續軍事行動直至完成。習近平與梅德韋傑夫談到烏克蘭問題時，強調中方一貫按照事情是非曲直，決定自己的立場和政策，積極勸和促談，希望各方開展全面對話，以政治方式解決安全領域共同關切。而統一俄羅斯黨新聞稿中，則未有交代雙方談烏克蘭議題的細節。

中國外交部公佈，習近平周三（21日）在釣魚台國賓館，會見應中國共產黨邀請訪華的統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。

習近平請梅德韋傑夫轉達對普京總統的親切問候和良好祝願，稱中共和統一俄羅斯黨長期開展機制化交往，成為鞏固中俄政治互信、推進兩國互利合作、展現兩國戰略協作的獨特渠道和平台；當前，中俄執政黨交往邁入「第三個10年」，希望兩黨繼續圍繞治國理政經驗、促進發展戰略對接、推動政黨國際多邊合作等深入交流，就執政黨建設互學互鑒。

習近平指出，過去10年，中俄關係經受住國際風雲變幻的考驗，始終健康穩定高水平發展；中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇；中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

習近平表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

中方新聞稿稱，梅德韋傑夫首先轉交普京總統致習近平主席的親署信，轉達普京對習近平的友好問候和美好祝願；熱烈祝賀習近平再次當選中共中央總書記，祝賀中共二十大取得一系列重大成果。

梅德韋傑夫表示，統一俄羅斯黨與中國共產黨的合作是俄中兩國關係的重要組成部分；近年來兩黨關係保持高水平發展，雙方開展了廣泛交流合作；統一俄羅斯黨願同中國共產黨加強治國理政經驗交流，落實好兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施，推動俄中全面戰略協作夥伴關係實現更大發展；烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。

統一俄羅斯黨新聞稿表示，俄中雙方是次就若干重大國際事務「對錶」，談到在聯合國、上海合作組織、金磚國家組織、20國集團等多邊機制下政策協調，並討論了原蘇聯加盟共和國地區的情況，包括烏克蘭危機。但俄方新聞稿未有交代雙方關於烏克蘭的表述。

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責任編輯：連兆鋒