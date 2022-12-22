▲ 別再「翻燒餅」 王毅這樣勸澳洲有何典故？

中國國務委員兼外長王毅，會見訪華澳洲外長黃英賢，雙方舉行中澳外交與戰略對話。王毅向黃英賢表示，中澳應堅持正確的相互認知和成熟的相處之道，保持政策的穩定性，不再走回頭路，不再翻燒餅。「翻燒餅」是中國國家主席習近平多次用到的字眼，形象化地表達要求政策保持穩定連貫，切忌隨意推倒重來、亂翻燒餅的要求。不要翻燒餅，最接近的說法就是「不折騰」。

習近平2013年在中共十八屆三中全會第二次全體會議上講話提到：「我們的政策舉措出台之前，必須經過反覆論證和科學評估，力求切合實際、行之有效、行之久遠，不能隨便『翻燒餅』。否則，失之毫厘、謬以千里。當然，穩妥審慎，不能耽誤了必須推進的改革。」

煎燒餅的情形人們都很熟悉。要煎好燒餅，不翻不行，但太心急經常亂翻也不行，要恰如其分，需要經驗和技術。不要隨便翻燒餅，意思就是在治國理政既不能僵化停滯，也要保持連續與穩定。

習近平總書記在講話中多次提出，領導幹部要切忌亂翻燒餅。他指出，要有足夠的歷史耐心，把可能出現的各種問題想在前面，切忌貪大求快、刮風搞運動，防止走彎路、翻燒餅。

王毅周三（21日）會見黃英賢時強調，中澳要恪守建交時的承諾，堅持正確的相互認知和成熟的相處之道，保持政策的穩定性，不再走回頭路，不再翻燒餅。

王毅接着提出四點。一是相互尊重。尊重各自主權和領土完整、政治制度和發展模式，不干涉彼此內部事務，平等相待、和諧共處。二是求同存異。正確看待兩國差異和分歧，承認差異、管控分歧、超越不同。通過接觸增進了解，通過協商找到彼此都能接受的解決方案。三是互利共贏。中澳經濟高度互補，各領域合作前景廣闊，要讓共識和合作成為兩國關係的主基調，擴大共同利益，促進各自發展繁榮，為兩國人民帶來更多持久福祉。

黃英賢表示，澳中建交時共同確立的相互尊重、平等互利、和平共處原則為推動雙邊關係發展發揮重要作用。澳中經貿聯系緊密、人文交流活躍、人民友誼悠久，穩定、建設性的澳中關係符合兩國和本地區利益。澳新政府堅持一個中國政策，不放大並管理好兩國分歧，在澳中全面戰略夥伴關係框架下恢復和發展各領域溝通交流。

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責任編輯：連兆鋒