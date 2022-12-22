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實施逾一年 廣州二手房參考價機制取消？中介和銀行這樣說

經濟脈搏 11:02 2022/12/22

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日前市場傳出廣州二手房參考價取消的消息，內媒從廣州多家銀行貸款經理處獲悉，其所在銀行二手房按揭放款已不按參考指導價，而是按成交價和評估價孰低原則來放款。亦有中介表示，「之後就沒有指導價了。」

廣州二手住房交易參考價發布機制頒布於2021年8月底，首份清單覆蓋市內96個小區，參考價格普遍低於市場實際價格，部分豪宅盤價差可達1倍。若要得知房源的真實價格，則需詢問平台中介。如今此機制實施超過一年。

據《南方都市報》報道，12月21日下午，在鏈家、貝殼等房產平台上，96個參考價小區已展示出真實掛牌價。天河區一名房地產中介說，這個變化是從21日開始的，「之後就沒有指導價了。」

以96個參考價小區之一的保利心語花園為例，當在鏈家網和貝殼網搜索該小區時，可看到其中一個房源的掛牌價格是1660萬（人民幣，下同），每平米近15萬元。價格下方有一行小字寫著「本小區政府參考單價為每平米96957元」。此前房源僅展示這一參考價格。

但涉及中介平台否認廣州已取消指導價，稱掛出市場價是為了讓周邊業主或者是買方可以有更多的參考，房價透明度更高。

另據財聯社報道，廣州多家銀行貸款經理表示，其所在銀行二手房按揭放款已不按參考指導價，而是按成交價和評估價孰低原則來放款。一位銀行貸款經理說，廣州二手房參考價出來後，各大行有過一段時間按指導價放款，但執行時間並不長。

目前相關部門尚未就此事作出回應。

鏈家網站截圖

此前，在廣州二手房參考價實施滿一周年之際，有報道引述多名地產中介、銀行人士直言：政策正在逐漸淡出市場。

最直觀的體現在於：雖掛牌房源價格受到指導價限制，但實際交易基本不受影響。天河區一名中介說，在後期，參考價在實際運用中的效果已不那麼明顯，但在實施初期的確抑制住了過熱的房價。

越秀區一名中介也有相似的感受。「今年以來我們能明顯感受到參考價松了一些，比如賣家的價格在逐漸回升，銀行也會遵循賣家的價格來放款，不會僅僅按照參考價來評判。」

廣州多名商業銀行支行行長此前也稱，政策下發初期，銀行確實按指導價發放貸款，但後期已逐漸放開，鮮有銀行嚴格遵守。一名商業銀行管理人士昨日表示，「現在政策以鼓勵住房消費為主，這一項抑制樓市過熱的做法也到了調整的時候。」

剛剛過去的中央經濟工作會議強調，要確保房地產市場平穩發展。其後，官媒發文指，「房住不炒」定位應長期堅持，不應也不會突破。證監會發聲稱，大力支持房地產市場平穩發展。

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責任編輯：尹航

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