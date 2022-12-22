內地增2966宗本土確診 廣州等多地血庫告急

內地新增2,966宗本土確診個案，無新增死亡病例。山東、江蘇、廣州等多地傳出血庫告急的消息，將影響孕婦、產婦及危重症病人搶救，多個血液中心呼籲符合條件的市民積極捐血。

國家衛健委通報，新增本土個案繼續以廣東佔最多，有1,325宗；北京有471宗，重慶有209宗，福建、雲南、湖南分別新增過百宗。

杭州市市場監管局發通告稱，今日起限購退燒類藥品，每人每次購買量不超過最小包裝（或3日劑量）。當局又要求藥店指導群眾合理用藥，不得藉機哄抬物價；市民應理性有序、按需購藥，勿盲目囤藥。

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另外，受疫情與捐血淡季雙重衝擊，江蘇、雲南、福建、山東、浙江等多地血液中心均發布血液庫存告急通知。

山東省血液中心再次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血，僅能滿足臨床極危重症患者3天用血量，部分已排期的手術要暫時擱置。山東省血液中心呼籲符合條件者、返鄉大學生積極捐血。

廣州血液中心亦透露，廣州市已進入捐血淡季階段，在冬季降溫及新冠感染者增多的影響下，血液庫存出現階段性偏低。該中心指，廣州市血液庫存量與平時庫存量相比略低，目前仍能保障臨床急救需要和安全，但為了保障醫療急救用血需要和安全，呼籲符合近期捐血條件的市民，在嚴格做好個人防護的前提下捐血一次。

責任編輯：易燕丹

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