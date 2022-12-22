「小三通」將重啟 首波明年1月7日開放金馬民眾

春節將至，停航兩年多的「小三通」露出復航曙光。台灣的陸委會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。大陸方面早前表示，對恢復「小三通」沒有任何障礙。

「小三通」2020年2月停航

在台灣，陸委會今日（22日）在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，說明階段性如何協助金馬民眾的春節交通安排，衛福部門則報告金馬地區醫療整備量能，另外，交通部門報告盤整後的民眾返台需求。

官員說，此次專案是在疫情風險可控下循序漸進恢復小三通，以春節專案作為試點，後續再進行滾動檢討，實施期間自明年1月7日至2月6日為止，航班申請採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

金門縣長當選人陳福海昨天參與春節疏運業務協調工作會議後也說，小三通復航以探親與人道為需求申請，初步未規劃台商中轉模式，不會稀釋運能。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮上月曾就恢復「小三通」表示，大陸方面沒有任何障礙，有關方面已經做好充分準備，隨時可投入運營，促民進黨當局盡快就「小三通」取消單方面設限。

朱鳳蓮說，眾所周知，福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」，已形成一套成熟有效的規範和做法。只要民進黨當局撤除自己故意設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求，循已有的模式聯繫溝通，處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。

「小三通」是海峽兩岸實施的小型三通模式，自2001年1月2日起開始實施，目標是於福建省與金門縣、連江縣之間進行小規模的通商、通航和通郵。2020年2月，台灣的陸委會宣佈暫停小三通客船服務，為自2003年沙士疫情以來再次暫停。

台灣擬年底前防疫再鬆綁 盼跨年活動刺激經濟

【鄭州富士康】外媒指郭台銘致信北京 助推放寬動態清零

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道