冬至遇冷空氣來襲 中醫教路這樣養生防病最有效

今日冬至，冷空氣繼續影響中國中東部，華北、東北等地迎氣溫低點，江南北部地區也陸續降溫， 中醫教路這樣養生防病最有效。

據中央氣象台預報，今日東北地區東部、黃淮、江漢、江淮及江南東部等地將出現4至6℃降溫，局地降溫幅度達8℃以上，並伴有4至6級偏北風。東北、華北等地將迎本輪過程中的氣溫低點，長春、沈陽的氣溫都將刷新今年下半年以來的最低紀錄。

另隨著冷空氣南下，江南多地也將開始降溫，江浙滬一帶最高氣溫將重回個位數，其中南京、上海今日最高氣溫僅有5℃，最低溫將在冰點之下，體感十分寒冷。

人民網引述河南中醫藥大學第一附屬醫院主任醫師趙文霞指，春夏養陽，秋冬養陰。冬至後養生原則是要盡量減少陽氣的消耗，保養精氣，做到養精蓄銳，有益於防治疾病。

冬至是開始進補最佳時機

俗話說，「三九補一冬，來年無病痛。」冬至這天是開始進補的最佳時機，俗稱為「補冬」。趙文霞說，飲食上要多進食一些有溫補效應的食物，如牛肉、羊肉等。但萬不可盲目「進補」，要結合自己的體質狀態，達到平時適當的飲食習慣即可。

同時，要注意固護陰津。冬季偏乾燥，室內暖氣取暖，此時人的陰氣也相對不足，容易出現口乾、便秘等上火的症狀，適當補充一些具有養陰效應的食物，如蘿蔔、白菜、梨，可以達到滋陰的效果。

趙文霞表示，冬至養生也要重點養心。進入冬季，陽光減少，有些人會顯得意志消沉，對身邊事物提不起興趣，還伴有嗜睡、多吃、易怒、過敏等。有抑郁情緒的人可以在冬天堅持多曬天陽。同時注意生活起居，按時休息和睡眠，不熬夜。女性還可以用玫瑰花、厚朴花、佛手、白扁豆花泡茶飲用，調整氣機。

責任編輯：易燕丹

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