成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行

內地仍實行「5+3」入境隔離政策，但近日網傳由境外入境四川成都的旅客，在隔離酒店被告知僅需「2+3」，即集中隔離只有兩日。對此，成都疾控中心工作人員回應指， 這可能是有些地區的隔離點在進行試運。

據內媒財新報道，多名入境成都人士稱，他們所在的天府國際健康服務中心隔離點在12月20日和21日陸續通知，可以只隔離兩天，酒店會退還已交付5天的費用。

一名12月18日入境成都的旅客說，她在天府國際健康服務中心住了兩天之後，被通知可以解除隔離，並將後3天的費用退還給她。但退房時需簽署一份居家隔離申請書，承諾本人「離店後上報社區，並完成後續6天居家隔離，如感染新冠或造成疫情傳播，相關後果由個人自行承擔。」並要求其在居家隔離期間與同住人員均不外出，拒絕一切探訪。

報道指出，一名自新加坡返回成都的旅客致電成都疾控中心等多部門反映情況，希望能夠統一政策。

報道指出，成都疾控中心熱線電話的工作人員表示，20日和21日不少入境旅客反映入境隔離政策有所不同，有些隔離酒店仍執行「5+3」，有些則為「2+3」。目前，疾控中心接到當地衛健委的消息依然是執行「5+3」隔離政策，「可能是有些區的隔離點在進行試運行」。

至今，北京、杭州、廈門、上海等地仍執行「5+3」隔離措施，目前官方暫未宣布有任何變化。

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責任編輯：尹航

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