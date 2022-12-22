內地快測試劑短缺 採購員提10萬現金到工廠等貨

內地新冠感染人數快速攀升，居家自行檢測需求大增，抗原檢測（快測）試劑亦出現短缺，有公司採購人員帶同十多萬元（人民幣，下同）現金，到快測試劑廠商門口搶購。市面上，快測劑的價格亦從「一日一變」變成「半日一變」。

澎湃新聞報道，防疫新十條發布後，內地有公司考慮到員工人數眾多，便立即著手採購快測試劑。該公司採購人員透露，多個供應商都説檢測包貨量不多，所以他直接從財務提了10萬元現金，開車去工廠門口等貨。

市面快測變海鮮價 半日一變

「當時門口已經有兩個同行在等貨，大家都是提著現金，特殊時期肯定都是一手交錢一手交貨，不可能再讓你先拿貨再付尾款。」該採購人士說，最終他以每盒5元的價格買到公司所需的快測試劑。

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廣發證券曾在研報中測算，國產快測試劑單人份成本約為2元至3元。報導指，這些採購員拿到的並非快測廠商的出廠價格。實際和他們對接的是具備銷售資質的供應商，由於抗原資源緊缺，經銷商直接在工廠門口就完成分銷，根本等不到把貨拉回倉庫。

「現在快測試劑的價格已經不是一天一報價，有的都縮短到半天一報價，我這裏的報價已經到9元一盒，而且還要搶。」這名採購員慶幸買得早了兩天，「當時拿貨的價格，跟現在相比真的是友情價。」

多地政府啓限價限量銷售

為應對需求高峰，多家快測試劑廠商表示將加大產能，有公司爭取12月和明年1月的時候產能可擴大4倍，並明確供貨將優先滿足醫療機構和藥店等。另外，為抑制市場價格亂象，多地政府採取限價限量供應的方式，保證市民購買價格穩定。

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其中，舟山市當局聯合相關企業緊急採購一批10萬人份的快測試劑，以成本價調撥供應給全市若干零售連鎖門店銷售，採取「手機網上預約、藥店付款取貨」的方式，每盒快測劑售價4元，每人限購5盒。

合肥市則協調連鎖藥房，通過美團、餓了麼第三方網絡平台，向市民實名限量供應N95口罩和快測試劑。同樣採取線上下單、線下自提方式，每位手機用戶每5日可以購買1次，每次限購限購5個N95口罩及25盒快測試劑。

責任編輯：易燕丹

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